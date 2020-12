Bastidores de uma partida histórica: PSG e Istanbul Basaksehir pela Champions

A partida entre PSG e Istanbul Basaksehir pela última rodada da fase de grupos da Champions 2020-21 entrou para a história do futebol.

Os jogadores de ambas equipes deixaram o campo em sinal de protesto a um suporto insulto racista proferido pelo quarto árbitro a um auxiliar do conjunto turco.

A UEFA precisou adiar o encontro, que foi realizado no dia seguinte e terminou com uma goleada dos franceses com um show de Neymar.

Confira no vídeo acima os bastidores da polêmica partida!