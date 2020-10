Um duelo que valia a liderança do Brasileirão! Foi nesse clima que Internacional e Flamengo se enfrentaram no Beira-Rio pela 18º rodada da competição.

Foi um grande jogo, com muita emoção e o empate do Flamengo no finalzinho (2 a 2). Com o resultado as duas equipes somam 35 pontos, mas o Inter lidera pelos critérios de desempate.

Confira no vídeo acima os bastidores do empate entre Internacional e Flamengo!