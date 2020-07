No último dia 23, o Santos enfrentou o Santo André pelo Campeonato Paulista e saiu de campo com 1 a 1 no placar e com apenas dez em campo. Sánchez recebeu um cartão vermelho aos 42 minutos do primeiro tempo e não pôde ajudar a equipe a conseguir a virada.

No vídeo acima, você confere os bastidores desse jogo do Paulistão que contou com gols de Soteldo e Rodrigo Freitas.