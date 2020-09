Em um jogo bem movimentado na Vila Belmiro, Santos e São Paulo ficaram no 2 a 2. Marinho e Madson marcaram para os donos da casa, enquanto Gabriel Sara, duas vezes, anotou para o Tricolor.

Confira no vídeo os bastidores do Peixe no dia do empate, que deixou a equipe com 15 pontos na 6ª colocação.