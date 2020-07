Bayern de Munique contrata jovem do Ajax

O Bayern de Munique segue buscando jovens talentos formados em outros times europeus, postura repetida nos últimos anos e que rende ao clube o apelido de 'ladrão de talentos'.

Dessa vez, o reforço vem dos Países Baixos, mas é alemão. Trata-se de Nicolas-Gerrit Kühn, atacante procedente do time B do Ajax.

O jovem de 20 anos somou dois gols em 16 jogos oficiais pela equipe de Amsterdã e foi anunciado oficialmente nesta terça-feira pela diretoria do Bayern.

Canhoto, Nicolas-Gerrit Kühn iniciou sua trajetória com o Hannover e ainda vestiu as camisas do RB Leipzig e do Ajax antes de voltar ao seu país para tentar ganhar espaço dentro do gigante alemão.