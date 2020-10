Bayer faz 6 gols e começa a Liga Europa sem piedade!

Um gol do argentino Lucas Alario deu início à vitória do Bayer Leverkusen na visita ao Nice (6-2), na primeira rodada do Grupo C da Liga Europa.

O jogador sul-americano ampliou a vantagem da equipe de Peter Bosz ao marcar aos 15 minutos, cinco minutos depois de Nadiem Amiri abrir o placar para o time da casa.

Amine Gouiri diminuiu a diferença para a equipe de Patrick Vieira aos 31 minutos, mas no segundo tempo, o doblete do francês Moussa Diaby, Florian Wirtz e Karim Bellarabi fecharam a vitória alemã, embora Alexis Claude Maurice, além disso, tenha compensado um pouco a goleada para o Nice.