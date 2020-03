Bayern quer segurar Thomas Müller à todo custo

Após uma fraca temporada em 2018-19, Thomas Müller parece que voltou a se encontrar em 2019-20. O ponta já soma dez gols e 17 assistências e parece estar em sua melhor condição física depois de muito tempo.

O alemão não apenas voltou a se sentir líder no Bayern, mas também será o capitão da Seleção Alemã na próxima Eurocopa do verão.

Segundo o 'Bild', a equipe da Baviera tentará conseguir a renovação do jogador nos próximos meses. Embora não termine o contrato neste 2020, ele pode negociar com qualquer time e sair de graça no início do próximo ano.

A fim de evitar a saída a custo zero e querendo manter o jogador de 30 anos na equipe de Munique, o Bayern oferecerá um contrato tentador em breve.

Vale lembrar que Müller tem deixado seu lado oportunista e com faro de gols de lado para se tornar o grande assistente do time. Está somente a um passe de gol da melhor temporada de toda sua carreira neste quesito.