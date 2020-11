Bayern reina e Atlético derrapa no grupo A

O grupo A da Champions League 2020-21 tem apenas um classificado para as oitavas após quatro rodadas disputadas. O Bayern de Munique venceu todas as suas partidas.

Nesta quarta-feira, o gigante alemão derrotou o Red Bull Salzburg por 3 a 1, com gols de Lewandowski, Chris Richard e Leroy Sané. O time visitante, que ficou com um a mais após a expulsão de Marc Roca, descontou com Berisha.

Simultaneamente, o Atlético de Madrid recebeu o Lokomotiv Moscou, mas não conseguiu fazer valer o favoritismo em casa e deixou o campo com um empate sem gols.

Com os resultados, o Bayern de Munique soma 12 pontos e segue tranquilo com a vaga assegurada. Atlético de Madrid (cinco pontos), Lokomotiv Moscou (3) e Red Bull Leipzig (1) ainda têm chances de avançar.

A próxima rodada está marcada para a quinta-feira que vem, quando russos recebem austríacos e alemães visitam espanhóis.