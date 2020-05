A RFEF (Real Federação Espanhola) acaba se tornar a mais nova parceira DUGOUT.

Com isso, nós traremos para vocês grandes vídeos do futebol espanhol, com belos gols, dribles, assistências e tudo mais que competições como a Copa del Rey pode oferecer. A Seleção Espanhola também marcará presença. Bem-vinda, Espanha!