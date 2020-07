Benfica acerta com Helton Leite

Helton Leite é um dos goleiros que menos sofreram gols na liga portuguesa, embora o Boavista não consiga se aproximar do topo da tabela. É por isso que várias equipes de nível superior se interessaram por ele.

Segundo o jornal 'Record', o jogador tem acordo com o Benfica. O clube de Lisboa também terá o retorno do goleiro Bruno Varela, que tem contrato com as 'águias' e deve voltar do Ajax.

Aos 29 anos, Helton Leite encerra uma boa temporada, sua segunda no Boavista, sofrendo 25 gols nos 20 jogos disputados. Antes, atuava no futebol de seu país de origem.

A carreira começou no J. Malucelli e passou por Boa, Ipatinga, Criciúma, quatro anos de Botafogo e São Caetano.