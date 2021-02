Benfica e Arsenal deixam definição da vaga para a volta

Benfica e Arsenal tiveram que se encontrar em no estádio Olímpico de Roma devido às restrições portuguesas em meio à pandemia e travaram um duelo equilibrado pela segunda fase da Europa League.

O time inglês iniciou o jogo com maior posse de bola e frequantando mais o campo adversário, mas teve dificuldades para furar o bloqueio português. A equipe de Jorge Jesus, por sua vez, demorou para se impor e enfrentou problemas para finalizar antes do intervalo.

Com poucas tentativas dos setores ofensivos e superioridade dos defensores contra os atacantes, houve apenas uma boa chance no primeiro tempo, quando Aubameyang desperdiçou uma grande oportunidade ao receber livre dentro da área e, na cara do gol, chutar para fora.

Depois do intervalo, o jogo ficou mais movimentado e aberto, com Pizzi exigindo a primeira defesa de Leno logo aos 47 minutos. O meia da camisa 21 seria justamente o responsável por abrir o placar.

O gol surgiu aos 54 minutos, quando o Benfica teve um pênalti marcado a seu favor após Smith Rowe tocar com a mão na bola dentro da área. Pizzi cobrou a penalidade e superou Leno, que saltou para o lado certo, mas não alcançou o chute em seu canto inferior esquerdo.

Não houve muito tempo para que a equipe portuguesa comemorasse, pois Bukayo Saka igualou o placar três minutos depois. Ele estava livre no meio da área e só precisou empurrar para empatar após cruzamento de Cédric. O juiz chegou a esperar revisão do VAR, mas validou o lance.

Com muita disputa dos dois lados, mas poucas chances reais de gol criadas, os goleiros não precisaram trabalhar nos minutos finais da partida e o empate leva a disputa aberta para o jogo de volta.

Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, quando se decidirão, em Atenas, quem fica com a vaga das oitavas de final. A disputa será realizada no estádio Georgios Karaiskakis, a casa do Olympiakos.