Benjamin Mendy testa negativo para COVID-19

Benjamin Mendy foi um dos primeiros protagonistas no mundo do futebol com a crise dos coronavírus há alguns dias atrás.

Um parente do jogador do Manchester City apresentava os sintomas do coronavírus e o francês decidiu entrar em quarentena para evitar a possível propagação do vírus.

Felizmente, Benjamin testou negativo para o COVID-19 e neste domingo, comunicou a notícia a todos os seus seguidores através do Instagram.

"Os resultados foram negativos para aqueles que estão à minha volta, mas é importante que todos sejamos responsáveis neste período delicado. Para se proteger e, acima de tudo, proteger os grupos mais fracos da epidemia", disse um jogador emocionado com o amor recebido nos últimos dias.

"Quero agradecer as mensagens de apoio e convido todos a seguir as instruções dadas pela OMS para impedir a propagação do vírus o mais rápido possível e, assim, voltar ao normal. Cuide de si e de seus familiares", finalizou o francês.