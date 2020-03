Benzema chega a 500 jogos no Real Madrid

Vivendo sua 11ª temporada no Real Madrid, Benzema jogou no 'Clásico' o seu jogo de número 500 com a camisa branca. O francês atingiu esta marca contra o Barcelona, equipe que mais vezes enfrentou como madridista juntamente com o Atlético de Madrid (34). Após o jogo, o presidente Florentino Pérez entregou uma camisa comemorativa ao centroavante.

O seu número de golos é espectacular. Tem 240, que o colocam como uma das lendas do clube e como sexto maior artilheiro da história do Real Madrid. Tem pela frente Cristiano Ronaldo (451), Raúl (323), Di Stéfano (308), Santillana (290) e Puskas (242). Também é o terceiro centroavante com mais jogos no Real Madrid.

Sua estreia foi em 29 de Agosto de 2009, com vitória contra o Deportivo La Coruña. Duas rodadas mais tarde fez seu primeiro gol. Benzema disputou todas as competições possíveis com o Real Madrid e os seus 500 jogos dividem-se da seguinte forma: 337 na Liga, 100 na Champions, 43 na Taça do Rei, 8 no Mundial de Clubes, 8 na Supertaça de Espanha e 4 na Supertaça Europeia.



Histórico

Benzema tem um currículo repleto de títulos, no qual se destacam 4 Taça dos Campeões Europeus, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, 2 Ligas, 2 Taças do Rei e 3 Supertaças de Espanha que fazem um total de 18 títulos.