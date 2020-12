Benzema comanda a vitória da classificação

Real Madrid e Borussia Mönchengladbach subiram ao gramado do Alfredo Di Stefano para a rodada decisiva de um grupo B com quatro integrantes vivos na disputa pela classificação. Em terceiro lugar, o time de Zidane só pensava em uma vitória para avançar, enquanto os alemães, com um ponto a mais, viam até uma derrota como resultado suficiente.

Diante dessas necessidades, a equipe espanhola entrou em campo com maior ímpeto ofensivo e mantendo o volume de jogo no campo de ataque. Após dois cruzamentos, o terceiro surtiu efeito.

Os anfitriões abriram o placar logo aos sete minutos, quando Lucas Vázquez recebeu com espaço pela direita e cruzou encontrando Benzema no meio da área. O centroavante francês saltou mais alto que a marcação e cabeceou para dentro.

Os alemães tentaram reação e até finalizaram a gol com Thuram exigindo defesa de Courtois, mas o domínio era dos donos da casa, que ampliaram a vantagem no 'estilo replay' aos 31 minutos.

Karim Benzema voltou a cabecear para dentro, dessa vez após receber assistência de Rodrygo. O brasileiro recebeu na direita e pedalou na frente da marcação antes de mandar um cruzamento perfeito para o francês.

Com isso, o centroavante de 32 anos chegou a quatro gols nesta edição da Champions League e sete na temporada 2020-21.

O Real Madrid seguiu acumulando boas chances e mantendo o volume de jogo. Já no fim da primeira etapa, em momento de pressão com cruzamentos e finalizações em cima da zaga, a arbitragem ainda anulou um gol de Modric por impedimento no início do lance.

O segundo tempo teve mais ataques dos dois lados, mas o domínio e a maioria das chances de gol foram do Real Madrid, que chegou perto de ampliar diversas vezes com finalizações de Rodrygo, Varane, Benzema, Sergio Ramos, Lucas Vázquez e Kroos.

Vale destacar duas grandes defesas do goleiro Sommer em lances do capitão, do centroavante e do meia alemão; além de bolas de Karim e Lucas Vázquez que acertaram a trave. No lado oposto, Neuhaus e Pléa eram os mais ativos, mas sem exigir defesas de Courtois.

A vitória garante o primeiro lugar para o Real Madrid no grupo B. Apesar da derrota, o Borussia Mönchengladbach também está classificado. Os alemães avançam graças ao empate em 0 a 0 entre Shakhtar Donetsk e Inter de Milão, que estão eliminados. O time ucraniano conseguiu vaga para a Europa League.

As oitavas de final da Champions League serão disputadas entre fevereiro e março, com duelos definidos em sorteio marcado para a próxima segunda-feira.