"Benzema é o melhor '9' do mundo, merece estar na Seleção"

O zagueiro Adil Rami criticou a ausência do atacante Karim Benzema na Seleção Francesa, numa mensagem nas redes sociais em que considera que o atacante do Real Madrid o "melhor '9' do mundo".

Rami, atual jogador do Boavista, destaca que Benzema “é extraordinário” e acrescenta: “Adoraria vê-lo na Seleção Francesa, todo o planeta do futebol gostaria, mas é só a minha opinião”.

“Gostaria que Karim desse um passo na direção do técnico pelo bem dos franceses, pela Seleção Francesa e até mesmo por ele, pela própria carreira. Quando vejo esse time da França, com o técnico que temos, o futebol que podemos ter, os jogadores técnicos, a velocidade, esta geração... Gostaria de ver o melhor número 9 do mundo, Karim Benzema, na Seleção Francesa. Porque a Seleção Francesa merece ter um Karim Benzema e Karim merece conhecer essa equipe", declarou.

A mensagem de Rami, campeão mundial com a França em 2018, mas já fora da seleção nacional aos 35 anos, também foi publicada no site do jornal esportivo 'L'Équipe'.

"Karim é o melhor nove do mundo, Deschamps é o melhor treinador do mundo, a França é a melhor equipe do mundo e eu amo todos juntos", acrescentou.

Benzema, autor de 27 gols em 81 jogos pelo 'bleus', não é convocado desde dezembro de 2015, após ser acusado de chantagem de um vídeo sexual sofrido pelo então internacional francês Mathieu Valbuena e pelo qual um amigo do jogador merengue foi o responsável.