Bernardo Silva: "As pessoas amam Balotelli em Manchester"

Bernardo Silva não chegou a jogar com Mario Balotelli, que atuou no Manchester Cityentre as temporadas 2010-11 e 2012-13, após sair da Inter de Milão e antes de assinar com o Milan.

Apesar de não ter coincidido com o atacante de 30 anos (hoje sem clube), o português diz que escutou muito já sobre o italiano e seu temperamento explosivo.

Confira no vídeo acima as palavras do meio-campista. Ele conta que Balotelli é amado pelos torcedores do City mesmo após anos de sua passagem pelo clube.