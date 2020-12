Boas notícias sobre Raúl Jiménez após passar por cirurgia

Raúl Jiménez disparou todos os alarmes quando teve que ser evacuado durante o confronto entre Arsenal e Wolves devido a um choque violento com David Luiz.

Felizmente, o mexicano recuperou imediatamente a consciência e Nuno e Neto tranquilizaram os torcedores nas horas seguintes ao confronto.

Os Wolves comunicaram o relatório médico do jogador na segunda-feira e há boas notícias. Raúl Jiménez foi operado, mas já se recupera com a companheira Daniela.

“Raúl está em bom estado após a operação de ontem à noite, que aconteceu em um hospital de Londres. Ele está com sua companheira Daniela desde então e está descansando agora. Ele ficará em observação por alguns dias enquanto começa a sua recuperação ", começou a equipa inglesa.

"O clube quer agradecer à equipa médica do Arsenal, aos médicos do sistema de saúde, aos membros do hospital e aos cirurgiões, pois as suas competências e resposta rápida foram fundamentais", continuou o clube, pedindo espaço para o jogador: "A equipe agora pede que Raúl e sua família tenham um momento de tranquilidade e privacidade antes de mais informações sobre o estado de Raúl".