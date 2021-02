Bologna janta uma Lazio à bolonhesa

O Bologna continuou sua boa sequência no jogo contra a Lazio, que perdeu um pênalti e venceu por 2 a 0 para congelar as chances de vaga na Champions League da equipe romana na 24ª rodada da Serie A.

A equipe sérvia de Sinisa Mihajlovic já acumula quatro jogos sem perder e está parada no meio da tabela de uma competição pela Inter.

A Lazio de Simone Inzaghi não superou os contratempos sofridos no Stadio Renato Dall'Ara. Primeiro, com o erro de Ciro Immobile, que perdeu um pênalti aos 17 minutos. Dois depois, sofreu o primeiro gol do senegalês Ibrahima Mbaye após uma jogada infeliz do goleiro espanhol Pepe Reina.

Passada uma hora de jogo, o Bologna ampliou a vantagem com o voleio executado por Nicola Sansone após receber na área uma bola do gambiano Musa Barrow.

O placar favorece o Bolonha e põe em risco o sexto lugar da Lazio, que o Napoli também quer, com dois jogos a menos. Um passo atrás para a equipe de Inzhagui que permanece um ponto atrás do quarto lugar da Roma, na zona da Liga dos Campeões.