Borussia cogita colocar Reinier nos titulares na final da Supercopa

Nesta quarta-feira, 30 de setembro, Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam na grande final da Supercopa da Alemanha, um grande evento em que Reinier poderia começar jogando.

O novo jogador do Borussia já fez sua estreia oficial com a equipe alemã, com a qual desfrutou de 26 minutos na DFB Pokal e mais 21 na Bundesliga contra o Augsburg.

Reserva nas duas convocatórias anteriores, esta quarta-feira poderá ser a grande noite do meio-campista brasileiro, já que nas redes sociais já se fala em sua titularidade contra o atual campeão da Alemanha e Europa.

O jovem de 18 anos viajou com o resto da equipe para Munique e o Borussia deu pistas sobre sua possível escalação em sua conta oficial no Twitter, onde compartilhou uma imagem de um possível onze em que o ex-jogador do Real Madrid aparece como um parceiro de ataque com Haaland.