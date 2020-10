Botafogo quer tirar Bruno Zuculini do River

Bruno Zuculini pode ser o novo reforço do meio de campo do Botafogo. Segundo informação de 'Olé', a expectativa é o clube brasileiro inicie seus movimentos para tentar contratá-lo.

A ideia seria assinar o empréstimo com opção de compra futura do volante de 27 anos do River Plate. No entanto, o jornal afirma que há outro clube brasileiro interessado, embora o nome não tenha sido revelado.

Zuculini já teve passagens por por Manchester City, Valencia, Córdoba, Middlesbrough, AEK, Rayo Vallecano e Hellas Verona antes de retornar à Argentina e somar três temporadas com o River.

As saídas de Juan Fernando Quintero e Lucas Martínez Quarta já atrapalhavam os planos de Marcelo Gallardo, que viu seu time perdeu duas peças-chave em uma única tacada.

Agora, o treinador volta a se ver ameaçado por mais uma perda no elenco. Resta saber se a oferta do Botafogo será suficiente para tirá-lo do gigante argentino.