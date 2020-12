Com gols de Lenglet, Braithwaite e Messi, o Barcelona derrotou o Real Valladolid. O jogo marcou recorde do craque argentino, que teve ótima atuação e superou o número de gols de Pelé por um único clube.

No vídeo acima,você confere as palavras do técnico Ronald Koeman e também as palavras de Braithwaite após essa importante vitória para o clube catalão.