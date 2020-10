Braithwaite entra numa convocatória sem Umtiti nem Rafinha

O Celta de Vigo recebe esta quinta-feira a visita do Barcelona na quarta rodada da LaLiga Santander 2020-21. Será o primeiro confronto dos catalães em casa após a estreia, no Camp Nou, contra o Villarreal.

Os 'culés' esperam alcançar a segunda vitória do curso depois de derrotar o 'submarino amarelo' por um retumbante 4-0 e graças aos excelentes primeiros 45 minutos da equipe liderada por Ronald Koeman.

O Barça divulgou nas suas redes sociais a lista dos convocados pelo treinador holandês para um confronto com o Celta. A principal novidade é a entrada de Martin Braithwaite.

O dinamarquês não pode estar na estreia da equipe devido a uma lesão no quadríceps, mas o clube informou nesta quarta-feira que o ex-Leganés já recebeu alta médica, podendo ter minutos no confronto desta quinta-feira.

Quem não apareceu foram Samuel Umtiti e Rafinha. O meio-campista de 27 anos pode entrar na operação que culmina com o retorno de Eric García ao Camp Nou, enquanto o zagueiro-central francês pode fazer as malas para ir rumo ao Olympique de Lyon.

No entanto, parece que o Barça, caso não conta com o zagueiro de 26 anos, terá de encontrar outro destino para ele, já que o presidente da equipe francesa, Jean-Michel Aulas, confirmou no 'Canal + França' que o clube não vai assinar.

Outro jogador que não vai enfrentar o Celta é o Junior Firpo. Os da Ciudad Condal relataram que o lateral tem "algum desconforto na zona isquiotibial esquerda", assim sua recuperação e reincorporação estão pendentes de evolução.