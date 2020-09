Muito Koeman nessa hora: Barça estreia com goleada!

O jogo começou bastante estudado por parte do Barcelona enquanto via o Villarreal chegando com perigo nos primeiros minutos. A equipe chegou com Paco Alcácer recebendo na área, matando no peito e tocando atrás para Chukwueze. O jogador ficou na cara do gol e resolveu tocar no lugar de chutar.

A equipe de Koeman faz uma escolha que utilizou durante todo o jogo: acionar bastante Jordi Alba e deixar Griezmann em segundo plano, o que fez com que quase todos os lances de perigo saíssem de cruzamentos de Alba.

Após algumas dessas tentativas, o inevitável aconteceu: o Barcelona abriu o placar em uma bela jogada do grupo: Jordi Alba recebeu um longo lançamento de Lenglet em linha de fundo, dominou e tocou atrás, onde Ansu Fati recebeu e meteu de chapa para o fundo do gol.

E como se fosse fácil, em menos de cinco minutos depois, Fati fazia seu segundo gol com grande ajuda de Coutinho. O brasileiro disparou em contra-ataque e tocou a bola no lado para Ansu Fati, que invadiu a área e chutou cruzado para o fundo do gol. Um doblete a mais para a conta do jovem craque, apontado por muitos como o sucessor de Messi no Barça.

E por falar em Messi e Ansu Fati, os dois jogaram bastante afinados chegando com perigo em tabelas que paravam nas mãos do goleiro Asenjo que fez uma partida espetacular e evitou uma goleada ainda maior.

O Villarreal tentava responder com algumas tímidas chegadas de Estupiñán que terminanvem em chutes fracos nas mãos de Neto ou sem direção.

Logo depois, a dupla Messi-Fati garantiu o terceiro gol do Barcelona: Ansu Fati foi derrubado por Mario Gaspar na área e sofreu o pênalti. Messi foi para a cobrança e marcou seu primeiro gol desde toda a polêmica de sua possível saída. O argentino voltou a sorrir.

Coutinho ainda na primeira metade acertou um belo chute de 1ª e o goleiro do Villarreal se esticou todo para garantir o quarto gol do Barça. Mas não deu para evitar o inevitável. O quarto gol do Barça saiu, mas foi contra. Messi cruzou na área buscando Sergio Busquets, mas Pau Torres acabou desviando para seu próprio gol. Um belo presente para o time da casa antes do fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, não houve gols mas houve um intenso embate entre Messi e Asenjo. Muitos chutes do argentino que paravam em defesas milagrosas ou passavam tirando tinta da trave. Uma clara mostra de um argentino que estava decidido a esquecer os problemas administrativos e focar no que realmente importa: o futebol.

Com o resultado, pudemos ter uma demonstração de como será o Barça de Koeman: muita explosão e aposta no jogo coletivo. Será que dessa vez teremos Koeman conquistando a LaLiga?