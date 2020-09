Braithwaite, gravemente lesionado, é dúvida para a LaLiga

Braithwaite se lesionou no treino pós-jogo do Troféu Joan Gamper e é uma dúvida séria para o início da temporada do Barça. O próprio Barcelona informou em uma carta em seu site oficial sobre o problema físico sofrido pelo atacante dinamarquês.

“O titular da equipe Martin Braithwaite está com uma lesão no reto anterior do quadríceps esquerdo. Ele é desfalque e sua evolução vai marcar a sua disponibilidade. Os testes realizados neste domingo mostraram esta lesão, ocorrida no treino pós-jogo de sábado”, aponta o documento.

O atacante veio de vários amistosos na pré-temporada, embora não tenha aproveitado minutos contra o Elche, duelo após o qual sofreu a lesão. Ele, sim, esteve no jogo contra o Girona e o Nàstic de Tarragona. Antes, ele estava no nível internacional com a Seleção da Dinamarca.

O alcance do problema físico vai depender da evolução do jogador de futebol e dos próximos testes que forem realizados. O portal 'AS' aponta para três semanas. Ele tinha chances de jogar porque Luis Suárez está perto de sair e o Memphis Depay ainda não chegou. Talvez ele tenha que ficar apenas na vontade.