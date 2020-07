Copa do Brasil, Série C e Brasileiro feminino têm datas definidas

Depois de anunciar que o Brasileirão masculino retornará em 9 de agosto, Rogério Caboclo, presidente da CBF, confirmou as datas da Copa do Brasil, da Série C e do Campeonato Brasileiro feminino.

A primeira divisão do futebol feminino no Brasil foi interrompida durante a quinta rodada, que terá as últimas partidas disputadas em 26 de agosto. A rodada seguinte começará a partir do dia 29.

Da mesma forma, a Copa do Brasil será retomada no dia 26 de agosto. Já a Série B e a Série C voltarão em 8 de agosto. As datas foram divulgadas por Rogério Caboclo em entrevista publicada neste domingo pelo jornal 'O Globo'.

"Nosso planejamento vem desde o início da pandemia. Tínhamos planejado semana a semana qual seria o cenário. Discutimos diariamente isso. Decidimos a Série A numa reunião que durou quatro horas. A Série B inicia na véspera, dia 8. Definimos que a Série C também. Foi uma reivindicação feita por eles. A Copa do Brasil fica no dia 26", declarou. Segundo Caboclo, a Série D e A2 do feminino ainda terão de aguardar.

A Copa do Brasil foi interrompida na metade de março, quando estava com a terceira fase em andamento. As demais competições masculinas ainda não foram iniciadas.