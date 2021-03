VÍDEO: Brasileiros dão show no futebol sul-coreano; veja o melhor da rodada

A K-League teve sua quarta rodada concluída no fim de semana e tem o Jeonbuk Motors e Ulsan Hyundai em primeiro e segundo lugar, respectivamente, mas ambos tendo disputado um jogo a mais. Confira no vídeo acima os melhores lances dos duelos do campeonato da Coreia do Sul.

Com três gols até agora, o brasileiro Cesinha (Daegu), é um dos destaques desta edição. Murilo (Suwon FC), Willyan (Gyeongnam), Edinho (Daejeon) e Leandro Ribeiro (Seoul E-Land) também vivem bom momento.