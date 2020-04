Brescia deixará Tonali escolher seu destino

Ele tem apenas 19 anos, mas já se tornou a figura do Brescia. Sandro Tonali é seguido por clubes de primeira linha e na equipe italiana eles esfregam as mãos com a venda.

"Existem muitos grandes clubes de olho nele", confessou Massimo Cellino, presidente do Brescia, à 'Radio Sportiva' quando perguntado sobre o futuro de seu jogador.

O técnico da equipe italiana garantiu que ainda não decidiu em qual time Tonali jogará. "Ainda não mergulhei em nenhuma negociação", explicou Cellino.

"Prometi a ele que será uma escolha que ele fará primeiro e depois avaliarei. Meu sonho é que a equipe seja salva e mantenha-o pelo menos mais uma temporada", disse o presidente da Brescia.

Existem várias equipes que já perguntaram sobre a joia italiana. O último a participar da oferta foi o Barcelona, ​​que estaria disposto a oferecer até 60 milhões de euros.

É na Itália onde eles mais insistem em assinar o internacional italiano. Da Inter de Milão à Juventus, embora o Manchester City também o siga de perto na Premier League.