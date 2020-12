Bronze, Harder e Renard concorrem ao The Best 2020

Depois de anunciar os finalistas entre os homens ao prêmio The Best de 2020, a Fifa revelou os nomes das três finalistas entre as atletas do futebol feminino.

As escolhidas são: Lucy Bronze, inglesa do Manchester City; Pernille Harder, dinamarquesa ex do VfL Wolfsburgo e atualmente no Chelsea; e Wendie Renard, francesa do Lyon.

A grande vencedora será conhecida em cerimônia realizada na próxima quinta-feira, 17 de dezembro, em Zurique, na sede Fifa. O evento terá transmissão pelo site da entidade e ainda premiará em categorias como melhor jogador, o melhor técnico e o melhor gol (Prêmio Puskás).

O trio de finalistas superou outras oito candidatas: