Bryan Gil se afasta do Barça: terá uma multa rescisória de 150 milhões

Com apenas 20 anos, Bryan Gil se converteu na grande revelação dessa temporada de LaLiga. Criado nas categorias de base do Sevilla, o jogador foi emprestado ao Laganés e agora está no Eibar para ganhar experiência.

Sua capacidade no um contra um e a sua visão de jogo na hora de dar o último passe seduz qualquer um. O Barça flerta com ele, mas de acordo com o 'Mundo Deportivo', esse é um amor impossível.

A citada fonte assegura que o Sevilla está a ponto de acertar a sua renovação. A sua atual multa rescisória é de 35 milhões de euros, um valor bem acessível para qualquer grande clube da Europa.

Por isso, o time comandado por Lopetegui quer ampliar o contrato do jovem talento até 2025 e impor uma nova multa de cerca de 150 milhões de euros, afastando qualquer potencial comprador.

Tanto o treinador como o diretor esportivo do clube andaluz, Monchi, acreditam plenamente no potencial de crescimento de Gil.