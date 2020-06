Cafu: "Alexander-Arnold tem potencial para ser o melhor do mundo"

O jovem lateral-direito do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, ganhou publicamente um admirador de peso. Trata-se de ninguém menos que Cafu, um dos maiores laterais de todos os tempos. Com a seleção brasileira, Cafu chegou a três finais de Copas do Mundo consecutivas (1994, 1998 e 2002). Para o ex-capitão do Brasil, Alexander-Arnold pode se tornar o melhor jogador do mundo.

"Ele é um jogador sensacional. Se ele continuar dessa forma ele será visto como um dos melhores jogadores do mundo. Ele tem potencial para conquistar [o prêmio The Best]", disse Cafu ao site da FIFA.

Cafu já tinha falado palavras elogiosas a Arnold no início desse ano, mas fez questão de reiterar a sua admiração pelo inglês. Mais uma vez, o capitão do Penta afirmou que Alexander-Anrold tem um "jeito brasileiro" de jogar.

"Ele é tecnicamente brilhante, tem muita qualidade. Ele tem o jeito brasileiro de jogar. Eu amo vê-lo jogar. E atuar em um time tão grande vai ajudá-lo a crescer", disse o brasileiro.

Em outro ponto da entrevista à Fifa, Cafu se mostrou indeciso sobre quem seria o melhor entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

"Estamos falando de duas potências do mundo do futebol. Eles estão no topo há 15 anos. Um deles conquistou seis vezes [o prêmio de melhor do mundo], e o outro venceu cinco. É difícil escolher entre eles. São dois jogadores magníficos", refletiu Cafu.