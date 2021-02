"Cala a boca, seu m****", disse Nenê a Sampaoli

Fluminensee Atlético-MG empataram sem gols nessa quarta-feira. O Galo tinha nas suas mãos uma grande oportunidade de colar nos líderes do Brasileirão, mas não foi suficiente.

Sampaoli, sempre muito agitado na beira no campo, teve um bate-boca com Nenê. O meia, aos 55' estava sendo pressionado pelos jogadores do Atlético sob o olhar atento do treinador argentino.

Após esse lance, os microfones captaram as palavras de "carinho" do jogador a Sampaoli. "Cala a boca, seu m****", esbravejou Nenê.