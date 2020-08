Calderón acredita que Bale deveria ser emprestado: "É muito triste vê-lo assim"

Ramón Calderón, ex-presidente do Real Madrid, deu uma entrevista à 'BBC' na qual falou sobre a situação de Gareth Bale na equipe. Recorde-se que o galês chegou ao Bernabéu em 2013 por 101 milhões de euros.

Bale ainda tem mais dois anos de contrato com a equipe merengue, mas passou a temporada inteira mais tempo no banco e na arquibancada do que em campo. Zidane não conta com ele, e Calderón foi claro sobre o que deveria ser feito.

“É muito triste. É uma pena ver um jogador como ele nas arquibancadas. Acho que sua habilidade e talento não desapareceram, ele ainda é um bom jogador de futebol que poderia estar jogando em alto nível em qualquer equipe do mundo”, comentou o Presidente do Real Madrid de 2006 a 2009.

Ele acrescentou: "Eles terão que encontrar uma solução para acabar com essa agonia para o bem de ambas as partes. Se não quer sair e nem reduzir o salário, o que seria compreensível, terão que encontrar outra forma de acabar com esta situação".

Além disso, Calderón não hesitou em comentar a possibilidade de o galês deixar o Bernabéu por empréstimo, cobrindo parte do seu salário, como solução para a sua complicada situação na equipe.