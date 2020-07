Caminho livre para o Porto no Campeonato Português

Paços de Ferreira e Porto se enfrentaram nessa sexta-feira (29) no estádio da Capital do Móvel, em uma rodada chave para a definição do Campeonato Português.

O time visitante esteve muito distante dos seus melhores dias, mas conseguiu uma vitória crucial na luta pelo título. Logo aos sete minutos de jogo, após uma saída errada do goleiro do Paços, a bola sobrou para Chancel Mbemba bater e estufar as redes, marcando o único gol do jogo.

Na entrevista coletiva, Conceição admitiu que a sua equipe esteve muito longe do que ele espera, mas exaltou a determinação do seu grupo.

"Não estou extremamente feliz hoje. Queria jogar melhor. Mas não é fácil, porque encontramos, cada vez mais, equipes bem organizadas. A nossa vontade é ganhar e fazer bons espetáculos. Por vezes não dá, vale a entrega e a luta. Tivemos uma determinação muito grande, num jogo difícil perante um bom adversário. É o quarto jogo sem sofrer gols e isso é importante", disse o treinador do Porto.

Com a vitória, a equipe comandada por Sergio Conceição chegou aos 70 pontos, abrindo seis de vantagem sobre o Benfica, que perdeu para o Marítimo por 2 a 0. Já o Paços é o 13º com 31 pontos.

Na próxima rodada os Dragões recebem a visita do Belenenses (15º), enquanto o Paços encara o Vitória de Setúbal (14º).