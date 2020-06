As semelhanças entre o Messi do presente e o Messi do futuro

Luka Romero, o último aspirante a Leo Messi, já se tornou o mais jovem jogador a estrear na história da LaLiga, graças ao seu primeiro jogo na liga contra o Real Madrid, com apenas 15 anos de idade.

O argentino bateu o recorde histórico do novato mais jovem da LaLiga com a camisa do Mallorca, um feito à altura de muito poucos. É por isso que muitos já o comparam ao seu compatriota.

E é que, salvando as distâncias, Luka Romero e Leo Messi têm muito em comum, como dizemos abaixo publicado no jornal 'Olé'.

Os dois jogadores proeminentes são canhotos e começaram com o número 18 da Seleção Argentina. Enquanto Luka estreou no Sul-Americano Sub-15 do Paraguai com menos de 15 anos em 2019, Leo estreou em 17 de agosto de 2005 em um amistoso contra a Hungria.

Do '18' ao '10'

É claro que ambos estão motivados por levar o número '10' nas costas, um número que Messi já usa com orgulho e que ele colocou pela primeira vez na 'Albiceleste' em 28 de março de 2009, por 4-0 contra a Venezuela. para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

Também é surpreendente que, apesar de ambos serem argentinos e terem sua família no país sul-americano, tenham praticamente passado a vida inteira no território espanhol, onde desfrutam do melhor futebol.

E, para encerrar, um fato que muitos desconhecem: o amor de ambos pelas cores do Barça. Deixando de lado a história mais do que conhecida de Messi com o Barça, Luka Romero passou uma semana em La Masia, mas decidiu sair, pois estava muito longe de sua casa.