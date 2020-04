Camisinhas contra o coronavírus: a curiosa promoção de Asprilla

O atacante Faustino Asprilla, ex-Palmeiras e Fluminense, está fazendo sua parte para ajudar seu país natal, a Colômbia, nesta época de pandemia do coronavírus: ele abaixou os preços de sua linha de camisinhas.

Desde 2014, ele é sócio da marca de preservativos que leva seu nome: Tino Condones. E Asprilla, que já tem 50 anos, gravou um vídeo para promover uma promoção dos seus produtos.

"Aqui em casa eu tenho muitas camisinhas e eu quero que você me ajude a usá-las, porque eu não vou conseguir usar todas", brincou o colombiano. "Engravidar e ter filhos com esse vírus no mundo não é bom".

Asprilla ainda anexou o link do site para poder comprar as camisinhas e disse: "Eu vou vendê-las por menos da metade do preço para que você possa ter alguma proteção em casa: sabão, lave as mãos, e o que pode ser melhor do que camisinhas?".

Além do Alviverde e do Tricolor Carioca, Asprilla jogou em diversos clubes do mundo, como o Newcastle, da Inglaterra, e o Parma, na Itália. No time inglês, o colombiano ficou marcado por fazer três gols contra o Barcelona em 1997, na Liga dos Campeões.

A Colômbia está lutando contra o coronavírus, assim como todo o restante do mundo. Já foram registrados pouco mais de mil casos de covid-19 no país e 17 mortes.