Estádios espanhóis fecham portas por duas semanas

Nas próximas duas semanas, o futebol da Espanha não terá público nos jogos da primeira e da segunda divisão. LaLiga comunicou a todos os clubes que as arquibancadas deverão estar fechadas para evitar a propagação do coronavírus e, em seguida, anunciaram publicamente.

O Conselho de Ministros ratificou a decisão do Conselho Superior de Esportes (CSD) de fechar os estádios e jogar sem a presença de público por, pelo menos, as próximas duas semanas.

Informação de 'COPE' vai além e aponta que não será apenas os jogos da primeira e da segunda divisão, mas também todos os esportes espanhóis, entre os quais a Segunda Divisão B e a Terceira Divisão.

A proibição vale para os eventos marcados a partir desta mesma terça-feira, e afetaria a partida entre Eibar e Real Sociedad, mas já havia sido suspensa por causa de um incêndio nos arredores.

Além disso, as rodadas 29 e 30 da Liga Santander e 32 e 33 da Liga SmartBank também serão disputados sem torcedores, desde o jogo do Real Madrid contra o Eibar da próxima sexta-feira até o duelo entre Barcelona e Leganés no domingo 22 de março, passando pelo dérbi entre Betis e Sevilha neste fim de semana.

"Há semanas, LaLiga trabalha em planos alternativos em coordenação com a UEFA para, caso as autoridades sanitárias decretem a suspensão de qualquer partida, tenha um plano de datas para disputar as partidas dentro dos prazos estabelecidos", comunicou LaLiga.