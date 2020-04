Éverton Ribeiro tem muita moral no Flamengo. O meia de 31 anos é o capitão do time multicampeão, homem de confiança de Jorge Jesus e xodô da torcida rubro-negra.

Já são 132 jogos com a camisa do Flamengo, 21 gols marcados e 25 assistências. Além de um título Brasileiro, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.