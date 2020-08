Carlinhos é apresentado como novo jogador do Vasco

O Vasco da Gama apresentou nessa terça-feira Carlinhos, reforço de 26 anos para o meio de campo com longa experiência no exterior. O contrato assinado tem validade até o fim de 2022.

"Gosto de jogar no meio de campo. Sou aquele cara que chega bem para finalizar, finalizo muito de fora da área. Gosto sempre de jogar com a bola nos pés e vou dar o meu máximo aqui. Para mim, jogar como número 10, 8 ou 5 é uma opção do treinador. Gosto de chegar na área e dar bastante opção. Trago da Europa taticamente muitas coisas boas. Espero aprender muitas coisas boas aqui taticamente e também ensinar" disse o jogador.

Carlinhos teve uma passagem apagada pelo Guarani, time ao qual chegou para atuar durante o Campeonato Paulista. No entanto, uma lesão atrapalhou sua volta ao futebol brasileiro.

"Vim para jogar o Campeonato Paulista e acabei me lesionando. Estava vindo de uma temporada fora do Brasil, quis voltar para o Guarani por motivos pessoais. Era o nascimento da minha filha. Por sermos de São Paulo, eu optei por jogar no Guarani. Infelizmente, não tive uma passagem boa por lá por causa da minha lesão, mas agora está tudo diferente. É um novo ano, um novo clube", afirmou o meia.

O atleta também tem passagens por times como Vitória Setúbal, Estoril, Thun, Arau, Bragantino, Internacional, Jahn Regensburg e Bayer Leverkusen. Ele poderá estrear nesta quinta-feira contra o Sport pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.