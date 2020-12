Carlos Vinícius fez dois gols na goleada do Tottenham sobre o Ludogorets. EFE/EPA/Clive Rose

Confira como foram os dois primeiros gols de Carlos Vinícius com a camisa do Tottenham. O atacante brasileiro marcou duas vezes na vitória por 4 a 0 do Spurs sobre o Ludogorets, em partida válida pela Liga Europa de 2020/21.