Casemiro detalha relação com Zidane no Real Madrid e brinca até com Mundial de 98

Zidane e Casemiro muito provavelmente teriam sido grandes rivais dentro de campo: afinal de contas, estamos falando de um meia armador clássico e de um dos melhores volantes de proteção do mundo. Seja pelas seleções da França e do Brasil ou pelo futebol do clubes, um encontro entre os dois jogadores certamente levantaria faíscas.

O mundo real trouxe outra perspectiva. Os dois se encontraram dentro das quatro linhas, mas com o francês no banco de reservas: a confiança do agora treinador Zidane com seu meio-campista já está muito bem documentada. Mas como será a relação entre os dois ídolos do Real Madrid?

Jogador mais consistente nas duas passagens do técnico pelo clube madrilenho, Casemiro parece ter um brilho especial quando está sendo comandado pelo treinador: o atleta até foi bem sob o comando de outros "professores", mas alcança um nível superior quando está na tutela de Zinedine Zidane.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o brasileiro deixou pra lá a tática e resolveu falar do extra-campo: como é a sua relação pessoal com o craque?

"Até hoje eu fico nervoso quando falo com ele." explicou Casemiro sobre o jogador que já era seu ídolo quando o brasileiro ainda era um garoto treinando no CT de Cotia, na base do São Paulo. "Eu sempre digo: você não sabe como é importante para nós, para mim. Você tirou a Copa de 98 da gente, mas não mudou nada, é meu ídolo."

Desde que chegou ao Real Madrid, o volante jogou os problemas extra-campo de seus tempos de São Paulo para longe e se transformou em um atleta que, acima de tudo, é querido por todo e qualquer treinador que passou pelo clube. Mesmo que Rafa Benítez e Julen Lopetegui, entre outros, tenham enchido o jogador de elogios, sua relação mais próxima ainda é que com o atual técnico.

"Zidane merece tudo o que conquistou. Ele é incrível: sua humildade, como ele vê futebol, como ele nos trata com afeição e carinho." revelou. "Ele é um especialista, sabe a importância de todos os jogadores, confia muito em mim, sempre está me pedindo para fazer mais, atacar, conduzir a bola. Ele sabe do que eu posso fazer."

Mas nem sempre foi assim. No começo da primeira passagem de Zidane no comando do Real Madrid, Casemiro ainda não havia sido aproveitado e resolveu ir pedir uma chance ao treinador. Bateu na porta do escritório do francês e deixou claro: faria o que fosse preciso para ter uma oportunidade. O ídolo, então, acalmou a situação, prometeu que iria utilizar o volante...e o resto é história.