Casemiro, pendurado na liga e na Champions para duelos decisivos

Sem situação muito confortável no Campeonato Espanhol e na Champions League, o Real Madrid pode estar sem um de seus principais jogadores para jogos importantes.

Se receber cartão amarelo no jogo desta terça-feira contra o Shakhtar Donetsk, Casemiro ficará de fora da última partida da fase de grupos, contra o líder 'Gladbach. Dependendo do resultado contra os ucranianos, superar os alemães pode ser obrigação para avançar.

Na competição nacional, o time de Zinedine Zidane também tem dois jogos importantes para tentar entrar com mais força na briga pelo topo. Na próxima partida, contra o Sevilla, o volante precisa evitar um novo amarelo caso queira estar em campo contra o Atlético de Madrid na rodada seguinte.

Na Champions, o Real Madrid acumula sete pontos, está a um do líder do grupo B e tem três pontos de vantagem sobre o Shakhtar, enquanto a Inter de Milão (2 pontos) está praticamente eliminada. Na liga, o gigante espanhol está em quarto, soma 17 pontos e vê a Real Sociedad liderando com sete pontos a mais.