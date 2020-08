Casillas agradeceu o gesto do Porto

O Porto conquistou a dobradinha graças à vitória na Taça de Portugal contra o Benfica (1-2), em um jogo marcado pelo que aconteceu logo após o apito final.

E é que Casillas foi um dos responsáveis ​​pelo levantamento do troféu de campeão, um gesto lindo que o próprio Iker queria agradecer nas redes sociais.

"Por trás de todo treinador sério e disciplinado, há também uma grande pessoa. Durante esses três anos, vi que Conceição é assim: exigente ao máximo e competitivo. Ele sempre quer vencer e isso é transmitido aos seus jogadores. É fácil dizer agora , mas se o Porto conquistou troféus e lutou por eles nesses três anos, é por causa deste treinador. Com suas broncas, é claro!", diz parte da mensagem do ex-jogador do Real Madrid.

Por fim, o de Móstoles lembrou-se dos torcedores portugueses: "Parabéns a todos os portistas! Foi mostrada essa raça de que nós, torcedores do clube, tanto nos gabamos. Uma temporada gloriosa".