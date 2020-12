Casillas volta ao Real Madrid

Iker Casillas (39), aposentado desde 2019 após sofrer um ataque cardíaco treinando com o Porto, abriu as portas para o retorno ao Real Madrid neste mesmo mês de dezembro. E seu retorno já é uma realidade.

O ex-goleiro então admitiu seus grandes sentimentos pelo clube merengue, onde passou 25 anos, e seu desejo de voltar. Ele deixou claro que trabalharia em algo relacionado ao futebol e assim será: ele volta a Madri como diretor adjunto da Fundação.

A saída de Casillas do clube, notícia nas últimas semanas por conta de seu documentário 'Colgar las alas' (pendurar as asas), foi polêmica em sua época, mas agora ele retorna pela porta da frente e expressou sua alegria no Twitter.

Confira abaixo a declaração oficial

"O Real Madrid C. F. anuncia que Iker Casillas se junta à Fundação Real Madrid como adjunto do gerente geral.

Iker Casillas é uma lenda do Real Madrid, representa os valores do nosso clube e é o melhor goleiro da nossa história.

Iker Casillas conquistou 19 títulos durante os 25 anos em que defendeu nossa camisa: 3 Copas da Europa, 3 Mundial de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 5 Ligas, 2 Copas del Rei e 4 Supercopas da Espanha. Em Portugal, com o Porto, conquistou 2 Ligas, 1 Copa e 1 Supercopa.

Com a seleção espanhola, ele foi internacional 167 vezes e ganhou 1 Copa do Mundo, 2 Eurocopas e 1 Copa do Mundo Sub-20.

A sua carreira esportiva e a sua dimensão humana foram reconhecidas com prestigiosos prêmios como o Prémio Príncipe de Astúrias dos Esportes, a Grã-Cruz da Real Ordem do Mérito Desportivo, a Medalha de Ouro da Real Ordem do Mérito Esportivo e a Medalha de Ouro da Comunidade de Madri.

Para o Real Madrid é um orgulho receber um dos seus grandes capitães em casa ", diz o comunicado do clube merengue.