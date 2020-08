VÍDEO: Castán fala sobre Talles Magno, que marcou gol e foi expulso

Com gols de Dodi e Fred, o Fluminense foi o responsável por acabar com a invencibilidade do Vasco após cinco jogos no Campeonato Brasileiro de 2020. Talles Magno fez o gol do time treinado por Ramon Menezes.

O atacante fez o gol do time vascaíno, mas acabou expulso na sequência ao se irritar com a sequência de faltas que sofreu ao longo da partida.

O resultado deixa o Cruzmaltino na segunda posição da tabela, com 10 pontos em cinco jogos. O Tricolor tem os mesmos 10 pontos, mas disputou uma partida a mais e ocupa a quarta colocação.

Confira no vídeo a entrevista de Leandro Castán, zagueiro e capitão do Vasco, falando sobre o momento de Talles Magno.