Ceará, a surpresa do Brasileirão? Não para quem está prestando atenção

Abrindo a lista dos classificados atuais para a Libertadores no Brasileirão está um time que pode parecer uma surpresa: o Ceará, de Guto Ferreira e cia, é o atual sexto colocado da competição, com dez pontos e vindo de três vitórias consecutivas - quatro, se considerarmos o grande duelo contra o Vitória pela Copa do Brasil.

Mas quem está se surpreendendo pela boa campanha do Vozão só não está prestando atenção: o atual campeão do Copa do Nordeste montou um ótimo elenco para a atual temporada, vem praticando um bom futebol e não é nenhum exagero pensar que o time cearense pode terminar a competição na metade de cima da tabela.

Depois de começar indo mal e perder para o Sport por 3 a 2, o time vinha jogando bem contra adversários complicados, mas os resultados não apareciam: jogou melhor contra o Grêmio e levou o empate no segundo tempo, além de ter feito um ótimo jogo contra o Atlético-MG de Sampaoli, perdendo várias chances de gol e vendo o Galo abrir o placar de pênalti, já nos minutos finais. Após uma derrota feia contra o Vasco, os resultados começaram a vir.

Foram vitórias contra Bahia e Fortaleza, rivais do Nordeste, e diante do Atlético-GO. Todas elas levando muito perigo ao gol do adversário e se protegendo bem atrás: jogadores como o polêmico Vina, Fernando Sobral, Cléber, Charles, Fabinho e os "de sempre" Luiz Otávio e Samuel Xavier formam um dos times-base mais consistentes e talentosos do Brasil, sendo atletas com muita técnica, intensidade física e aplicação tática.

Basta ver o assédio dos times do sul-sudeste do país em relação a esses jogadores: o Grêmio queria levar o centroavante Cléber para o Rio Grande do Sul, mas teve sua proposta de R$ 15 milhões por 60% do passe do jogador recusada pelos cearenses. Mesmo caso do destaque Fernando Sobral, que interessava ao Inter - o Vozão foi rápido em negar qualquer possibilidade de negociação e ambos os jogadores já fizeram o sétimo jogo pelo Ceará no Brasileirão, não podendo mais atuar por outras equipes na competição.

Ambos são atletas jovens que estavam "escondidos" em equipes menores do Nordeste: Sobral veio do Sampaio Corrêa em 2019 - e fez poucos jogos no Brasileirão, ficando muito tempo na reserva de Thiago Galhardo - e Cléber, do Barbalha. Vina, então, foi um "refugo" do Atlético-MG e Charles, destaque da Série B pelo Sport após não encontrar espaço no Internacional. Mesmo que o clube vá perdendo atletas importantes como Galhardo, destaque da competição pelo Colorado, os repõe com inteligência no mercado, saindo do óbvio.

E essa boa fase passa pelo trabalho do folclórico - e as vezes desvalorizado por isso - Guto Ferreira. Desde que o treinador assumiu o time, os gols do Ceará não saem no "aleatório": costumam sair de jogadas trabalhadas, com muita velocidade e objetividade. Com uma defesa forte, um meio de campo competitivo e um ataque cada vez mais criativo, o time promete muito no Brasileirão e na Copa do Brasil - torneio em que está classificado para a quarta fase.

É claro que o mercado para o exterior está aberto e tudo pode mudar num piscar de olhos - ainda mais em um campeonato que se demite um treinador por rodada. Os primeiros indícios, entretanto, são animadores: o Vozão não é o "xodó" ou a "surpresa" do Brasileirão, é um time sério, com um bom trabalho e que pode ganhar de qualquer um, basta que seus jogadores estejam inspirados.