Ceará x Fortaleza: nunca um Clássico-Rei frequentou lugar tão alto no Brasileirão

Os torcedores esperaram muito tempo para ver Ceará e Fortaleza juntos na elite do futebol brasileiro. O reencontro, no ano passado, se deu após 26 temporadas sem que os rivais se cruzassem na Série A. Agora, considerando o momento e a posição na tabela de ambos, entram em campo para uma das principais edições do Clássico-Rei na história da competição, quarta-feira (02/09), às 19h, no Castelão.

Claro, não dá para ignorar a ausência de torcida. Os estádios sem público, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, esvaziam um jogo tão marcado pela festa das arquibancadas. Mas, ainda assim, vale ressaltar o raro lugar que a dupla ocupa na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza chega para a sétima rodada na sétima posição, com oito pontos, só dois abaixo do terceiro colocado, o Vasco. A semana foi de empate contra o Corinthians, em São Paulo, e boa vitória em casa contra o Bragantino, por 3 a 0, numa das principais atuações do time na atual temporada.

Já o Ceará tem um ponto a menos, em 11º, e vem de duas vitórias consecutivas, ganhando de Bahia e Atlético-GO. Depois do começo sem vitórias, a equipe embalou na hora certa, bem às vésperas do principal jogo.

Os rivais já se enfrentaram três vezes neste ano, e ainda jogarão as finais do Campeonato Cearense, marcadas para 30 de setembro e 21 de outubro. Somadas às duas partidas do nacional, terão em média um jogo por mês daqui até o fim do ano, totalizando sete em 2020.

Ainda que seja só o começo da disputa, nunca um Clássico-Rei valeu por posições tão elevadas numa elite de Campeonato Brasileiro quanto o desta quarta-feira, com os dois times partindo para o duelo entre os onze primeiros colocados do país.