Celta confirma a lesão muscular de Iago Aspas

O espanhol Iago Aspas, um dos artilheiros de LaLiga sofreu uma "ruptura fibular no bíceps fermoral direito", informou nesse domingo de acordo com a 'EFE' o Celta de Vigo.

Um duro golpe para o Celta que perderá o seu camisa '10' por, no mínimo, as duas próximas rodadas. Nessa terça-feira o time galego encara o Ibiza pela segunda rodada da Copa do Rei e, na quinta pega o Villarreal em LaLiga.

O atacante se machucou na começo do segundo tempo da partida contra o Real Madrid após uma dividida com Nacho.

Outro desfalque para Coudet é Nolito. O veterano atacante sofreu um ''estiramento de baixo grau no bíceps fermoral direito", informou o clube.