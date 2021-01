No último 28/01, o Flamengo visitou o Grêmio e saiu com uma vitória por 4 a 2 graças aos gols de Éverton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Mauricio Isla.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico carioca sobre a vitória, que recoloca o clube na briga pelo título.