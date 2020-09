Champions feminina avança com venda de direitos de TV

A UEFA abriu nesta semana o processo de aquisição dos direitos de transmissão televisiva das partidas da Champions League feminina para o período entre 2021 e 2025.

Isso significa um avanço no futebol feminino, com aumento não só na visibilidade, mas também nas verbas geradas pelo esporte disputado entre mulheres, que vem crescendo em popularidade nos últimos anos.

A próxima edição da competição continental terá um novo formato, com quatro grupos formados por cinco equipes, que se enfrentarão em jogos de ida e volta. Apenas os dois primeiros de cada grupo avançam.

No último mês de agosto, a equipe do Lyon conquistou sua quinta edição seguida do torneio. Monopolizando também o Campeonato Francês, elas ainda somam 14 conquistas nacionais consecutivas.