Champions League: o que esperar de Porto x Chelsea?

Os jogos das quartas de final da Champions League 2020-21 já foram definidos. O sorteio, que aconteceu em Nyom, na Suíça, deu cara às partidas que darão acesso às semifinais, das quais já se sabe quem enfrentará quem.

O Porto foi apresentado a este elenco como o menos poderoso, a priori, de todas as equipas. Os comandados de Sérgio Conceiçao enfrentam o Chelsea para deixar claro que não estão aqui apenas de passagem e nem são a equipe mais fraca da principal competição europeia.

Vale lembrar que os portugueses derrotaram a Juventus de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final. Os 'bianconeri' tentaram pela terceira vez com o português no seu elenco conquistar ou pelo menos passar raspando na glória de levantar a 'Orelhuda'. Até que eles enfrentaram os 'dragões'.

As partidas de ida acontecerão nos dias 6 e 7 de abril e as partidas de volta nos dias 13 e 14 de abril. Com a reta final de março já enfrentando, todos os clubes buscarão colher bons resultados em suas ligas para chegar aos desafios europeus com confiança e em boa forma.